С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия

С 1 августа Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан проведет традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2020 году. Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного РФ по РТ, в отличие от ежегодной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Ежемесячные выплаты будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2020 год. Для накопительной пенсии он составит 1,06366, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент будет равняться 1,063254.