Как подтвердить стаж работы в ИП

Специалисты управления Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что время занятия предпринимательской деятельностью засчитывается в трудовой стаж только при условии уплаты страховых взносов. При этом подтверждающий документ определяется в зависимости от применяемой системы налогообложения. Перечислим каждую.1. Для лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью на основании регистрационных удостоверений или патентов, выданных исполкомами местных советов народных депутатов, документом, подтверждающим уплату страховых взносов, является: - за период деятельности до 01.01.1991 - справка финансовых органов (финансовых управлений) об уплате налогов с доходов, получаемых от этой деятельности, а для лиц, занимавшихся трудовой деятельностью на условиях индивидуальной или групповой аренды, - справка государственного фонда социального страхования;- за период деятельности с 01.01.1991 - справка об уплате страховых взносов в ПФР; - за период деятельности в 2001 году - справка территориального налогового органа об уплате налогов с доходов, получаемых от этой деятельности, либо декларация с отметкой ИМНС об уплате ЕСН в части ПФР.2. Для лиц, уплачивающих за время осуществления предпринимательской деятельности стоимость патента (упрощенная система налогообложения), документом, подтверждающим уплату обязательных платежей за периоды до 01.01.2001, является справка об уплате страховых взносов в ПФР, а за периоды после 01.01.2001 - справка территориального налогового органа по установленной форме (Приложение №1 к Правилам от 24.07.2002 №55).3. Документом, подтверждающим уплату предпринимателем единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, является свидетельство об уплате данного налога. В случае утраты свидетельства об уплате единого налога на вмененный доход периоды осуществления предпринимательской деятельности, в течение которых уплачивался единый налог на вмененный доход, могут быть подтверждены справкой территориального налогового органа, которая должна содержать все необходимые данные, в том числе и основание ее выдачи.