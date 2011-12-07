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О выплате пенсии с индексацией

Если я уволюсь 30 ноября, мне с 1 января сделают прибавку к пенсии 7%? Анатолий
В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено, что в случае прекращения вами трудовой деятельности в ноябре 2018 года выплата пенсии с учетом пропущенных индексов будет осуществлена в марте 2019 года с доплатой разницы в пенсиях с 1 декабря 2018 года (со следующего месяца после прекращения трудовой деятельности) и с учетом индексации с 1 января 2019 года.
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