Пенсионное дело теперь можно запросить через интернет

Уважаемая Ирина Михайловна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, при смене места жительства пенсионерам больше не обязательно тратить время на поход в Пенсионный фонд или в МФЦ, чтобы подать заявление на перевод выплатного дела в территориальное управление ПФР по новому месту жительства. Теперь это можно сделать дистанционно с помощью нового сервиса в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.Услуга актуальна для пенсионеров, которые сменили место жительства, например, переехали из одного региона в другой или совершили переезд из одного населенного пункта в другой. Согласно законодательству получать пенсию на новом месте можно только в случае, если пенсионное дело гражданина передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.Кроме того, в «личном кабинете» на сайте ПФР можно подать и заявление о способе доставки пенсии, выбрав наиболее удобный вариант - через почтовое отделение или банк. В случае необходимости можно сменить как способ доставки, так и доставщика.Запрашивать свое выплатное дело в связи с переездом нужно, даже если пенсия перечисляется на банковскую карту. Это связано с тем, что в выплатном деле содержатся все необходимые сведения, которые могут понадобиться, например, для перерасчета размера пенсии.После передачи пенсионного дела его ставят на учет, а затем уже выплачивают пенсию гражданину по новому месту жительства с учетом даты прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства.