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За стаж более 40 лет доплаты не предусмотрены

Хотелось бы узнать, какие доплаты положены женщинам, которые имеют стаж более 40 лет. Марина
В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани нам ответили, что в соответствии с действующим пенсионным законодательством никакие доплаты женщинам, имеющим стаж более 40 лет, не пре­дусмотрены.
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