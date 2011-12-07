Как направить материнский капитал на образование детей

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили, направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания лично, через сайт Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Средства маткапитала можно направить на:

— оплату платных образовательных услуг по образовательным программам;

— оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации;

— оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.

Общий пакет документов:

— письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала. Бланк заявления выдается в территориальном органе Пенсионного фонда России;

— документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат.

Если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего сертификат:

— документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.

Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг:

— заверенная организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств МСК на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации:

— заверенная организацией копия договора между организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии:

— договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

— справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.