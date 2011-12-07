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Когда же на пенсию?

Я родился в 1961 году. Хотелось бы узнать, в каком году выйду на пенсию. (Рустем)

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко пояснила, что в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» у мужчин 1961 года рождения право выхода на пенсию наступает в 2024 году в возрасте 63 лет. При этом продолжительность страхового стажа должна составлять не менее 15 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента — 28,2. 

В целях учета всех пенсионных прав граждан в полном объеме, а также назначения пенсии в установленный пенсионным законодательством срок и обеспечения своевременной ее выплаты территориальными органами ПФР проводится заблаговременная работа с документами граждан. Такая работа начинается за год до возникновения права на страховую пенсию по старости. В связи с этим вам необходимо обратиться в ПФР за год до наступления пенсионного возраста, то есть в 62 года. 

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