Не упустите возможность вернуть соцпакет

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Уважаемая Алия, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, но получающие их денежный эквивалент, могут вернуть себе соцпакет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.
Заявления принимаются до 1 октября в МФЦ, территориальных органах Пенсионного фонда, по предварительной записи или через личный кабинет на сайте ПФР.
Обратите внимание: поданное заявление начнет действовать с 1 января следующего года.
Напоминаем, соцпакет — набор социальных услуг, включающий в себя:
— лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
— путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Лекарственные препараты предоставляют государственные аптеки, путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - Фонд социального страхования, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - РЖД.