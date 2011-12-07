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Не упустите возможность вернуть соцпакет

Я инвалид 2-й группы. В прошлом году отказалась от соцпакета и очень пожалела об этом, потому что необходимые лекарства пришлось покупать, а стоят они недешево. Хочу вернуть себе соцпакет. Как это сделать? (Алия)

Уважаемая Алия, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, но получающие их денежный эквивалент, могут вернуть себе соцпакет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. 

Заявления принимаются до 1 октября в МФЦ, территориальных органах Пенсионного фонда, по предварительной записи или через личный кабинет на сайте ПФР. 

Обратите внимание: поданное заявление начнет действовать с 1 января следующего года.

Напоминаем, соцпакет — набор социальных услуг, включающий в себя:

— лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

— путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Важно! 

Лекарственные препараты предоставляют государственные аптеки, путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - Фонд социального страхования, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - РЖД.

КВ
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