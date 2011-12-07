Почему не проиндексировали пенсию?

Уважаемая Светлана Николаевна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, согласно статье 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона от 28.12.2015 № 385-ФЗ):

— уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионером работы и (или) иной деятельности, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета;

— решение о выплате сумм страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом индексации (увеличения) выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем (предприятием, организацией и т. д.) о прекращении пенсионером работы и (или) иной деятельности;

— выплата суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом индексации (увеличения) осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение о выплате.

Например, если вы прекратили работу в мае, то отчет работодателя по новой форме СЗВ-М без данных на вас поступит в ПФР в июле, решение о выплате пенсии с учетом индексации принимается в августе, а выплата пенсии с учетом индексации будет произведена в сентябре.

Как видите, специалисты ПФР правомерно отказали вам в приеме заявления на корректировку пенсии с учетом индексации.