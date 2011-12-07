Если муж в розыске

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова ответила, что пенсионное обеспечение граждан в настоящее время регулируется Федеральными законами Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон № 400-ФЗ) и от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

В соответствии с п. 1 статьи 10 Закона № 400-ФЗ право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ гражданин может по заявлению заинтересованных лиц быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Таким образом, для реализации права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца рекомендуем в первую очередь в судебном порядке признать отца ребенка безвестно отсутствующим, а затем обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением и документами о назначении пенсии по случаю потери кормильца.