Преимущества электронной трудовой книжки

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что для работающих граждан переход на электронные трудовые книжки носит добровольный характер и осуществляется только с их согласия. Исключением станут лишь те, кто впервые устроится на работу в 2021 году, информация о периодах работы будет фиксироваться только в электронном виде.

Гражданам дается выбор: либо перейти на электронную трудовую книжку, либо оставить бумажную версию трудовой книжки. При написании заявления о переходе на электронную трудовую книжку гражданин не может перейти обратно на бумажную версию.

Каждому работающему гражданину нужно будет до 31 декабря текущего года подать заявление в отдел кадров о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные начиная с 2020 года.

Вы можете получить сведения по электронной трудовой книжке в личном кабинете на сайте pfrf.ru, gosuslugi.ru, в клиентской службе Пенсионного фонда России, МФЦ по форме СТД-ПФР или у последнего работодателя — по форме СТД-Р. Формы СТД-Р, СТД-ПФР утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 23 от 20.01.2020. Данные в электронной трудовой книжке будут отображаться начиная с 2020 года.

У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ, таких как:

— удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, сведения можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России — pfrf.ru и на Портале государственных и муниципальных услуг — gosuslugi.ru. Также информацию о трудовой деятельности можно получить в бумажном виде, подав заявку: у работодателя (по последнему месту работы); в территориальном органе Пенсионного фонда России или в многофункциональном центре (МФЦ);

— минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;

— дополнительные возможности дистанционного трудоустройства — при поступлении на работу гражданин может из личного кабинета на сайте ЕПГУ направить выписку из электронной трудовой книжки с электронной подписью на адрес работодателя;

— снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;

— дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;

— новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;

— высокий уровень безопасности и сохранности данных, на сегодняшний день защищенность информационных систем Пенсионного фонда России находится на высоком уровне.

Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.

Также стоит отметить, по итогам внедрения электронных книжек возможна реализация в полном объеме дистанционного оформления пенсии только по данным лицевого счета, необходимость дополнительного документального подтверждения при этом пропадет, упрощается не только процесс назначения пенсии, но и экономится время наших граждан.