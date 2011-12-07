Может ли ребенок оформить уход за престарелой бабушкой?

Уважаемая Марьяна, на ваш вопрос отвечает заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева:

— В связи с принятием постановления правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 278 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» упрощен порядок предоставления документов лицам, достигшим 14 лет, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Лицам старше 14 лет, но не достигшим возраста 16 лет, обучающимся по очной форме, представление справки об учебе, разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства не требуется.

При этом в случае поступления документа о несогласии одного из родителей или органа опеки и попечительства на осуществление ухода лицом, не достигшим 15 лет, компенсационная выплата прекращается.