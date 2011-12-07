Индивидуальный предприниматель: каковы обязанности по уплате страховых взносов?

- Действительно ли с 2017 года полномочия в части контроля над уплатой страховых взносов переданы налоговым органам?Марат- Да, действительно, с 1 января 2017 года полномочия по контролю над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, взысканию недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, а также по привлечению к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах принадлежат налоговым органам.- Должен ли индивидуальный предприниматель уплачивать страховые взносы при отсутствии хозяйственной деятельности и, как следствие, отсутствии какого-либо дохода?Е.Н.Васильева- Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями производится независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов на протяжении всего периода ведения предпринимательской деятельности вплоть до исключения их из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. То есть до тех пор, пока физическое лицо состоит на учете в налоговых органах как индивидуальный предприниматель, оно обязано платить страховые взносы в фиксированном размере.- Каковы тарифы, сроки и порядок представления расчетов индивидуальным предпринимателем?Булат Равильевич- Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, расчеты по страховым взносам не представляют. Они уплачивают страховые взносы за себя самостоятельно в фиксированном размере в соответствии со ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации и без представления отчетности.У индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников, возникает обязанность представлять расчет по страховым взносам в налоговые органы не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, и уплачивать страховые взносы в установленные сроки.Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными документами в соответствующие фонды. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России размещен электронный сервис «Заплати налоги», с помощью которого можно сформировать платежный документ и произвести оплату в режиме онлайн.Полная информация о тарифах, сроках, порядке представления отчетности и уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей размещена на сайте ФНС России в разделе «Страховые взносы».- Каковы последствия несвоевременного представления отчетности по страховым взносам для ИП, имеющих наемных работников?Вагизова- С 01.01.2017 в случае несоблюдения законодательно установленного срока представления в налоговые органы расчета по страховым взносам установлена ответственность в виде штрафа в размере 5% неуплаченной в установленный срок суммы страховых взносов, которая подлежит уплате за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30% и не менее 1000 рублей.- Каковы последствия неуплаты индивидуальным предпринимателем страховых взносов?З.Манитова- В случае несвоевременной уплаты страховых взносов начисляются пени. При неуплате страховых взносов, а также начисленных пени предусмотрена возможность принудительного взыскания денежных средств неплательщика с его счетов в банке по решению налогового органа. При отсутствии (недостаточности) денежных средств на счетах должника налоговый орган вправе взыскивать задолженность по страховым взносам принудительно за счет его имущества.