В каких случаях возможен перерасчёт размера пенсии?

Как пояснили в клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, перерасчет размера пенсии — это изменение размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) страховые взносы на страховую пенсию, а также в связи с другими обстоятельствами.

Заявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения осуществляется в случае:

— изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении. При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трех нетрудоспособных иждивенцев);

— переезда пенсионера на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах (местностях);

— приобретения необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страхового стажа. Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности;

— изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышение фиксированной выплаты;

— приобретение необходимого календарного стажа работы в сельской местности, переезда пенсионера на новое место жительства в сельскую местность, оставление работы и (или) иной деятельности, в период, в который застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В случае подачи гражданином заявления о перерасчете размера пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, не осуществляющий ему выплату пенсии, данный территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации пересылает, в том числе в электронной форме, заявление и документы, представленные заявителем, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий выплату пенсии гражданину, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для такого перерасчета документами.