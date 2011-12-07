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О пенсии по потере кормильца при прохождении альтернативной гражданской службы

Моему сыну предоставлен академический отпуск для прохождения альтернативной гражданской службы. Когда мой супруг умер, сын являлся студентом второго курса очной формы обучения. Имеет ли право мой сын на страховую пенсию по случаю потери кормильца? (Анна)

Уважаемая Анна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с действующим законодательством нетрудоспособными членами семьи признаются дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Прохождение альтернативной гражданской службы предполагает наличие у граждан в период прохождения данного вида службы специального правового статуса, определенного соответствующим федеральным законом. Они приобретают правовой статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, с началом службы и утрачивают его после окончания.

Кроме того, граждане, проходящие такую службу, имеют право на получение образования во внерабочее время в образовательных организациях по заочной или очно-заочной форме обучения.

Учитывая, что очное обучение в период альтернативной гражданской службы не предусмотрено, основания для реализации права на страховую пенсию по случаю потери кормильца в период прохождения такой службы отсутствуют.

КВ
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