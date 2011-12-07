О пенсии по потере кормильца при прохождении альтернативной гражданской службы

Уважаемая Анна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с действующим законодательством нетрудоспособными членами семьи признаются дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Прохождение альтернативной гражданской службы предполагает наличие у граждан в период прохождения данного вида службы специального правового статуса, определенного соответствующим федеральным законом. Они приобретают правовой статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, с началом службы и утрачивают его после окончания.

Кроме того, граждане, проходящие такую службу, имеют право на получение образования во внерабочее время в образовательных организациях по заочной или очно-заочной форме обучения.

Учитывая, что очное обучение в период альтернативной гражданской службы не предусмотрено, основания для реализации права на страховую пенсию по случаю потери кормильца в период прохождения такой службы отсутствуют.