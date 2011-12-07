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Про назначение ЕДВ и соцпакета

бюро МСЭ мне установлена группа инвалидности. Как я могу подать заявление на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и соцпакет? (Альфия)

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, в соответствии с действующим порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации в настоящее время действует беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и соцпакета. 

Документом, необходимым для назначения ЕДВ в беззаявительном порядке, является выписка, которая поступает в территориальный орган ПФР из федеральной информационной системы. Решение о назначении ЕДВ в беззаявительном порядке будет вынесено территориальным органом ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня поступления выписки. В случае если вы не являетесь получателем пенсии по линии Пенсионного фонда, вам необходимо подать заявление о выбранном способе доставки вновь установленной выплаты. Для пенсионеров выплата ЕДВ будет производиться по тем же реквизитам, которые были указаны ими для доставки пенсии. 

КВ
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