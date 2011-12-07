Чем выгодно позже выходить на пенсию?

Я слышала, что выходить на пенсию позже выгодно. Так ли это? (Альфия Касимовна) Да, это так. Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, если вы достигли пенсионного возраста, но не обращаетесь за назначением пенсии, то за каждый год более позднего выхода на пенсию при расчете ее размера будут применяться повышающие коэффициенты. Максимальный срок, на который можно отложить пенсию, - 10 лет. Свыше 10 лет применяется коэффициент, как за 10 лет. Повышающие коэффициенты применяются отдельно к фиксированной выплате и страховой части пенсии. Например, если обратиться за назначением страховой пенсии через 3 года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата увеличится на 19%, а страховая пенсия - на 24%. А если на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится на 36%, а страховая пенсия - на 45%. Повышенную пенсию человек будет получать до конца жизни.