Если родители неизвестны

Правда ли, если в моем свидетельстве о рождении нет данных о родителях, то я имею право на пенсию? (Александр) Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, дети, оба родителя которых неизвестны, с начала 2018 года имеют право получать социальную пенсию. Пенсия положена детям, у которых неизвестны оба родителя и в чьих свидетельствах о рождении мать и отец не указаны (стоит прочерк). К таким детям относятся найденные (подкинутые) либо оставленные матерью. Как правило, их рождение зарегистрировано на основании заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организацией, а также организацией социального обслуживания. Социальная пенсия выплачивается до 18 лет, а в случае очного обучения - до его завершения, но не дольше, чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный счет. Для оформления социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным представителям ребенка необходимо обратиться в любой территориальный орган ПФР. К тому же несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за назначением пенсии самостоятельно и в дальнейшем могут ее получать сами. Обращаем внимание, в случае усыновления ребенка, родители которого неизвестны, выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен.