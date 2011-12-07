Вопрос — ответ: Может ли предпенсионер досрочно выйти на пенсию?

Как пояснили специалисты управления отделения Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Такое право возникает, если человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов или из-за ликвидации предприятия, говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году 21.

В этом случае досрочная пенсия выплачивается до момента наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. После этого гражданину необходимо вновь обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Кроме того, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать ПФР об изменении жизненных обстоятельств: о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде в другую страну.