О мерах социальной поддержки для членов семей погибших участников ВОВ

Вопрос о том, кто имеет право для установления мер социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, волнует очень многих пенсионеров.

Начальник управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани Жанна Толстова пояснила, что Федеральным законом «О ветеранах» определен круг лиц, относящихся к ветеранам, и меры социальной поддержки для отдельных категорий ветеранов и членов их семей, в частности, предусмотрены меры социальной поддержки для участников Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

По данному закону меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

Нормативными положениями установлено общее правило, согласно которому для реализации членами семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны права на получение мер социальной поддержки необходимо наличие следующих обязательных условий:

— нетрудоспособности члена семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны,

— нахождения на его иждивении и получения пенсии по случаю потери кормильца (наличия права на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 4 и части 4 статьи 5 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях» (далее — Закон о страховых пенсиях) право на страховую пенсию имеют граждане, при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обращение за назначением страховой пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права без ограничения каким-либо сроком.

Это означает, что обращение за пенсией может иметь место, когда гражданин имеет на нее право, т. е. лицо, обратившееся за установлением пенсии, должно отвечать условиям, предусмотренным настоящим Законом.

В соответствии со статьей 10 Закона о страховых пенсиях право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом, и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.

Из содержания действующего пенсионного законодательства следует, что иждивение устанавливается на дату смерти умершего кормильца, а нетрудоспособным членом семьи необходимо быть на день обращения в территориальный орган Пенсионного фонда.

Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2020 № 241 определены порядок и условия осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан.

Так, единовременная выплата в размере 75000 рублей осуществляется вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».

Таким образом, действующее в Российской Федерации законодательство не предусматривает установление гражданам, являющимся пенсионерами по старости, каких-либо льгот или доплат к пенсии в связи со смертью отца — участника Великой Оте­чественной войны погибшего (пропавшего без вести) в период Великой Отечественной войны.