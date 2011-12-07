О военной службе и страховом стаже

На редакционный «горячий телефон» «Казанских ведомостей» поступает немало вопросов от наших читателей о том, как учитывается военная служба в страховом стаже. На самые часто задаваемые вопросы по этой теме отвечает начальник отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Гюзель Нафигина.— Какой стаж учитывается при назначении пенсии?— Важным условием для назначения страховой пенсии является страховой стаж, то есть продолжительность периодов, во время которых гражданин работал и уплачивал взносы в Пенсионный фонд РФ. Для оформления страховой пенсии по старости необходим страховой стаж в количестве, предусмотренном частью 2 статьи 8 Закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Согласно статье 11 этого закона в страховой стаж входят периоды трудовой или иной деятельности, во время которой человек официально работал и производил уплату страховых взносов в ПФ, и иные нестраховые периоды, являющиеся социально значимыми, но во время которых перечисление взносов в ПФР не проводилось.К таким нестраховым периодам относятся, например, такие, как период ухода за ребенком до полутора лет; период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет; период проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться; период прохождения военной службы.— При каких условиях засчитывается военная служба в страховой стаж?— Частью 12 закона № 400-ФЗ предусмотрено, что в страховой стаж включаются все периоды, в течение которых гражданин проходил военную или иную приравненную к ней службу. Поэтому кроме службы по призыву в армии может быть засчитана, например, служба в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии РФ, внутренних и железнодорожных войсках и так далее. Все эти периоды будут засчитаны, если до службы в армии или сразу после нее гражданин был официально трудоустроен.— Имеются ли случаи, когда военную службу могут не засчитать в страховой стаж?— Имеется несколько исключений, когда военная служба не может быть включена в страховой стаж. Например, это касается военных пенсионеров, которые уже получают обеспечение по выслуге или инвалидности и планируют получать вторую пенсию по линии ПФР, так как все годы военной службы у них уже учтены при назначении пенсии по линии силовых структур.Также хочется отметить, что с 2019 года начала действовать новая льгота, согласно которой граждане, имеющие продолжительный стаж работы (42 года у мужчин и 37 лет у женщин), могут выйти на пенсию пораньше. Этот стаж для досрочной пенсии рассчитывается по особой схеме — включают только периоды работы и больничные. Соответственно служба в армии не входит в стаж для досрочной пенсии по стажу.— Как будет учитываться военная служба при расчете размера пенсии?— Периоды военной службы включаются в страховой (трудовой) стаж в календарном порядке, то есть каждый год в армии будет приравнен к одному году стажа. Кроме этого, за каждый полный календарный год службы гражданину будут начислены пенсионные баллы, что обеспечит дополнительную прибавку к его будущей пенсии. Начисляются пенсионные баллы -1,8 балла за каждый календарный год военной службы.— Возможно ли посмотреть данные по военной службе в «Личном кабинете застрахованного лица»?— В «Личном кабинете» на сайте ПФР эти сведения не отображаются, так как в нем содержится информация только по периодам официальной работы гражданина, когда уплачивались страховые взносы. Социально значимые нестраховые периоды (в том числе армейские годы) могут быть засчитаны только при обращении в ПФР при представлении подтверждающего документа (военный билет либо справка из военного комиссариата).