Что нужно знать о независимой оценке оказания соцуслуг

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, статья 23.1. Федерального закона от 28 декабря 2014 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривает проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.

Проведение независимой оценки качества осуществляется по показателям, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», и предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

В соответствии с действующим законодательством независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится Общественным советом по независимой оценке качества не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года, в отношении одной и той же организации.