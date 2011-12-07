Куда сообщить о несчастном случае на производстве

Специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ пояснили, что в соответствии со статьей 228.1. Трудового кодекса Российской Федерации при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

— в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (на территории Республики Татарстан — в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан);

— в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

— в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на территории Республики Татарстан — исполнительный комитет муниципального образования);

— работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

— в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу (на территории Республики Татарстан — Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

— в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя) (на территории Республики Татарстан — районное отделение ГУ Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (на территории Республики Татарстан — Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан).