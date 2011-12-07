Кто может получить недополученную пенсию?

Как ответили «КВ» в управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» начисленные суммы страховой пенсии, причитающиеся пенсионеру и не полученные в связи с его смертью, не включаются в состав наследства и выплачиваются только определенному кругу лиц. Сюда относятся члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером по день его смерти. Совместное проживание в общей квартире члена семьи и умершего пенсионера должно быть документально подтверждено.

За недополученной пенсией необходимо обратиться в УПФР не позднее чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера. Если одновременно поступят обращения от нескольких членов семьи, то указанные суммы страховой пенсии будут поделены между ними поровну. Чтобы получить суммы страховой пенсии, начисленной, но недополученной умершим пенсионером, член семьи должен представить в управление ПФР заявление, свой паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку из жилищных органов о совместном проживании по день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.

В случае обращения за недополученной суммой пенсии других родственников умершего пенсионера (или членов семьи, не подтвердивших родственные отношения или совместное проживание с умершим) им необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера обратиться в управление Пенсионного фонда по месту проживания умершего с заявлением и запросом нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии умершего пенсионера для оформления права на наследие в нотариальных органах. В этом случае недополученная сумма пенсии выплачивается наследникам на основании представленного в управление ПФР свидетельства о праве на наследство.