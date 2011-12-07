Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

О льготной пенсии для каменщиков

Хотелось узнать, каменщики каких строительных организаций имеют право на льготное пенсионное обеспечение? Анатолий

Уважаемый Анатолий, специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии с действующим законодательством правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №2 (т.е. назначение пенсии на пять лет раньше) пользуются каменщики, постоянно работающие в бригадах каменщиков и специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад.

В каждом конкретном случае постоянная занятость каменщика в бригаде каменщиков или специализированном звене каменщиков комплексной бригады должна подтверждаться документами. Такими документами могут быть приказы о создании бригады каменщиков, списочные составы бригад каменщиков и др.

При этом не имеет значения, что в состав комплексной бригады входят также рабочие других профессий (плотники, штукатуры, подсобные рабочие и др.), которые не предусмотрены списками.

Численный и профессионально-квалификационный состав комплексной бригады определяется исходя из трудоемкости продукции (работ), установленной на основе межотраслевых и других нормативов по труду. 

Расчет численности комплексных бригад, их профессионально-квалификационный и персональный состав утверждаются приказом по предприятию (организации). Приказы (распоряжения) о создании комплексной бригады являются документами постоянного хранения.

КВ
Лента новостей