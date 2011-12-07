О льготной пенсии для каменщиков

Уважаемый Анатолий, специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии с действующим законодательством правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №2 (т.е. назначение пенсии на пять лет раньше) пользуются каменщики, постоянно работающие в бригадах каменщиков и специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад.

В каждом конкретном случае постоянная занятость каменщика в бригаде каменщиков или специализированном звене каменщиков комплексной бригады должна подтверждаться документами. Такими документами могут быть приказы о создании бригады каменщиков, списочные составы бригад каменщиков и др.

При этом не имеет значения, что в состав комплексной бригады входят также рабочие других профессий (плотники, штукатуры, подсобные рабочие и др.), которые не предусмотрены списками.

Численный и профессионально-квалификационный состав комплексной бригады определяется исходя из трудоемкости продукции (работ), установленной на основе межотраслевых и других нормативов по труду.

Расчет численности комплексных бригад, их профессионально-квалификационный и персональный состав утверждаются приказом по предприятию (организации). Приказы (распоряжения) о создании комплексной бригады являются документами постоянного хранения.