Стаж для молодой мамы

На вопрос читательницы специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что в соответствии с действующим законодательством такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это время не работал.

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется определенное количество баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком - 1,8 балла, за вторым - 3,6 балла, за третьим и четвертым - 5,4 балла; за каждый год службы в армии по призыву - 1,8 балла.

Данные периоды учитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности.

Напоминаем, с 2019 года появилось новое основание для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь длительный страховой стаж: для мужчин - не менее 42 лет, для женщин - не менее 37 лет. Данная норма позволяет выйти на пенсию на два года раньше наступления нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Отметим, что в данном случае в стаж включаются только периоды работы и временной нетрудоспособности (больничные). А вот время ухода за ребенком и служба в армии в длительный страховой стаж, дающий право на досрочную пенсию, не включаются.

Однако эти и иные периоды (например, уход за нетрудоспособным лицом; проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в местностях, где они не могли трудоустроиться) оцениваются в пенсионных баллах и включаются в страховой стаж при определении размера пенсии. Поэтому все пенсионные права граждан учитываются при назначении пенсии за длительный стаж: одни периоды для определения права на пенсию, другие - для исчисления размера пенсии.