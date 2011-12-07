Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно аннулировать

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, принятое территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть аннулировано по желанию гражданина, получившего сертификат.

Для этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий. Такое заявление можно подать лично, предварительно записавшись на прием к специалисту ПФР, либо через представителя. Однако заявление об аннулировании должно быть подано до перечисления Пенсионным фондом средств материнского (семейного) капитала согласно заявлению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о принятом заявлении и документах (копий документов).