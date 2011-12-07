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Сколько стоит пенсионный балл?

В 2015 году мне исполнилось 55 лет, т.е. наступил пенсионный возраст, но до сегодняшнего дня продолжаю работать. В августе мне прибавили 216 рублей, хотя по моей зарплате я ожидала максимальные 3 балла. Сколько же надо зарабатывать, чтобы получить максимальную прибавку к пенсии? Д.Масгутова
Как ответили в управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе, вы правы, 3 балла - это максимальная величина, на которую в августе производится корректировка пенсии работающего пенсионера. Вы вышли на пенсию в 2015 году, когда стоимость балла, по которой рассчитывался ваш пенсионный капитал, составляла 71 руб. 41 коп. Этот денежный эквивалент и берется для перерасчета пенсии по страховым взносам, уплаченным вашим страхователем в 2017 году (ФЗ-385).
КВ
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