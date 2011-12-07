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Удвоенная выплата - раз в 5 лет

В 2015 году, после выхода на пенсию, получила свои дополнительные отчисления - 12 тысяч рублей в год, которые в 2017 году мне выплатили без моего заявления в августе. А в этом году где они? Хотя в «госуслугах» я их вижу, но почему не выплачивают? Ирина
Как ответила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова, пенсионеры - участники Программы государственного софинансирования пенсии, уплатившие взносы, могут подать заявление на получение выплаты средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд по месту жительства. Если накопительная пенсия находится в негосударственном пенсионном фонде, заявление необходимо направить в любой его филиал.Обращаем внимание участников этой программы, что начиная с 2016 года получить удвоенную выплату пенсионеры-участники программы могут только один раз в 5 лет.
КВ
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