Закон не предусматривает включение в стаж времени учебы в ПТУ

В управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани ответили, что в соответствии с действующим Федеральным законом 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за них уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Закон не предусматривает включение времени учебы в ПТУ в стаж. Факт наличия записи об учебе в трудовой книжке правового значения в данном случае не имеет.Что касается стажа работы в советское время, то напомним, в ходе проведенной валоризации сумма, находившаяся по состоянию на 1 января 2002 года в страховой части вашего пенсионного счета, была проиндексирована на 10% и еще на 1% за каждый год стажа до 1991 года.К примеру, если вы проработали 20 лет до 1991 года и продолжали работать дальше, то общая индексация этой суммы составила 30%. Для каждого гражданина повышение пенсионных прав до 1 января 2002 года было осуществлено индивидуально в зависимости от трудового стажа.Вероятнее всего, период вашей работы с 2002 года не сопровождался достаточным количеством страховых взносов, поэтому и стаж большого значения для величины размера пенсии не имел.