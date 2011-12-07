Как записаться на прием к специалисту Пенсионного фонда

Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) Отделения Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева ответила, что запись на прием к специалисту клиентской службы в удобное для вас время осуществляется по телефону 8-800-600-0-357, а также через интернет-сайт Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru.

Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня можно получить онлайн без посещения территориального органа ПФР. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты.

Также сообщаем, что за получением услуг Пенсионного фонда вы можете обращаться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).