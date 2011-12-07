С 1 июля выплаты ПФР осуществляются только на карту «Мир»

Как ответила руководитель клиентской служба (на правах отдела) в Вахитовском районе г. Казани отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Флида Арсланова, с 1 июля 2021 года получателям пенсии и других социальных выплат необходимо перейти на карты национальной платежной системы «Мир».

Данное требование не касается тех граждан, которые получают пенсию и другие социальные выплаты на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или через доставочную организацию (почта, служба доставки), а также получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Напомним, что в декабре 2020 года Банк России принял решение продлить срок перехода на карты национальной платежной системы. До 1 июля 2021 года получателям выплат, использующим карты иных платежных систем, следует заменить их на «Мир» и, при смене реквизитов счета, предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд.

Чтобы подать заявление о смене реквизитов счета для получения пенсии электронно, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), используя логин и пароль портала госуслуг. Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт о доставке пенсии, указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного, или веб-приложения банка, и отправить заявление в клиентскую службу ПФР, производящую выплату. Также для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично, подав заявление на выбор способа доставки пенсии или изменение счета (прием ведется по предварительной записи). Также заявление о доставке пенсии можно направить по почте.

Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала при переходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчетного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в ближайший территориальный орган ПФР.