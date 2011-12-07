Электронные сервисы ПФР - преимущества налицо

— Айсылу Каримовна, что нужно сделать для того, чтобы создать личный кабинет? С чего начать?

— Личный кабинет можно создать самостоятельно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг РФ. А для полного доступа к услугам, получение которых связано с использованием персональных данных, необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Существует несколько способов подтверждения учетной записи. Это можно сделать опять-таки не выходя из дома в личном кабинете некоторых банков либо обратившись лично с паспортом в любое ближайшее управление Пенсионного фонда или многофункциональный центр (МФЦ).

— Какими электронными сервисами могут воспользоваться пенсионеры?

— Есть возможность подачи заявления, например на назначение пенсии, о переводе с одной пенсии на другую, о возобновлении или восстановлении выплаты пенсии. Можно заказать выписку о размере пенсии, а также справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Хотелось бы обратить внимание на то, что как просто не теряя времени можно в электронном виде подать заявление, например об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

— А актуальны ли эти сервисы для молодых граждан, которые не относятся к категории пенсионеров?

— Использовать личный кабинет гражданина могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. Все представленные в личном кабинете сведения о пенсионных правах сформированы на основе данных, которые Пенсионный фонд России получает от работодателей. И если работник считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных. Всем работающим гражданам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

— Какие еще есть удобные сервисы, о которых, может быть, не все знают?

— На сегодняшний день основная часть населения (люди всех возрастов) активно пользуются всеми видами электронных сервисов. Например, семьи, имеющие право на сертификат материнского (семейного) капитала, также через интернет могут заказать выписку или справку о расходовании средств и их актуальной сумме. Через личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионерами, детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы. Мы рекомендуем всем гражданам, и особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет.