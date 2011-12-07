Кому не положена федеральная доплата

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что согласно № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 федеральная социальная доплата производится неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения меньше прожиточного минимума. Она в 2020 году в Татарстане составляет 8232 рубля. То есть работающие пенсионеры права на федеральную социальную доплату не имеют. Напомним, что пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о поступлении на работу и выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.