О досрочной пенсии медиков в системе МЧС

Уважаемый Николай Ильич! Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова, право на досрочное назначение страховой пенсии по п. 20 ч. 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предоставляется отдельным категориям медицинских работников за работу:

— в учреждениях, поименованных в списке должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, утвержденном постановлением правительства РФ № 781 от 29.10.2002;

— в структурных подразделениях различных организаций, например в амбулаториях, стационарах, поликлиниках.

Ведомственная подчиненность медицинской организации значения не имеет. В связи с этим, если медицинские работники системы МЧС России трудятся в учреждениях и структурных подразделениях, предусмотренных списком должностей и учреждений, утвержденным постановлением правительства РФ № 781 от 29.10.2002, вопрос их досрочного пенсионного обеспечения может быть решен положительно.