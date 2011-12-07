Почему не проиндексировали пенсию работающего пенсионера?

Как пояснила руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера страховой пенсии по старости, а также при предыдущем перерасчете, предусмотренном настоящим пунктом. Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена указанная страховая пенсия.

В случае осуществления трудовой деятельности и отчисления работодателем страховых взносов в 2020 году корректировка размера пенсии будет произведена с 01.08.2021.