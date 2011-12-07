Материнский капитал за 15 дней

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон №390-ФЗ о сокращении срока вынесения решения о выдаче сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок будет сокращен до 15 дней.Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 15 дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.Подать заявление на получение сертификата семьи могут не только через клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов «личного кабинета» на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.