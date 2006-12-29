О больничном для совместителя

Как оформляется больничный лист при работе по совместительству? Не обернется ли мое отсутствие на втором рабочем месте прогулом? С такими вопросами обратилась наша постоянная читательница Евгения Александровна из Казани. Как пояснила юрист Елена Федотова, прогула не будет. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком установлен статьей 13 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Из положений закона следует, что работники имеют право получать пособие по временной нетрудоспособности по всем местам работы, то есть с учетом работы на условиях внешнего совместительства. Необходимо обратиться в медицинское учреждение, где находились на лечении, к специалисту, открывающему листки нетрудоспособности. Вам выпишут два больничных листка с одинаковыми датами. Главное отличие: в одном из документов будет указано, что эта работа по совместительству. Оплатят оба больничных - по основному месту работы и там, где работаете дополнительно. Естественно, речь идет об официальном оформлении отношений между работодателем и сотрудником - должен быть заключен трудовой договор.