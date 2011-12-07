Кто может получить пенсионные накопления умершего?

Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева пояснила, что средства пенсионных накоплений имеются у мужчин 1953 года рождения и моложе, у женщин 1957 года рождения и моложе, у тех, кто уплачивает дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (в этом случае возраст человека неважен).

Пенсионные накопления ушедшего из жизни родственника могут получить его правопреемники. Это могут быть лица, указанные в заявлении, написанном гражданином при жизни. Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:

— в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);

— во вторую очередь братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором формировались его пенсионные накопления.

Если вы пропустили указанный срок, его можно восстановить в судебном порядке.

Перечень документов, необходимых для оформления выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц:

— документы, удостоверяющие личность, место жительства правопреемника;

— документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника — для законных представителей правопреемника;

— документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

— свидетельство о смерти;

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования обратившегося и умершего (при наличии);

— реквизиты банковского счета.