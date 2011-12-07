Может ли досрочно выйти на пенсию инструктор по труду?

Как пояснила главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н. Романова, право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью определяется на основании пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, Списка и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781.

В указанных Правилах должность инструктора по труду предусмотрена в строго определенных учреждениях, к которым общеобразовательные учреждения не относятся, соответственно работу в должности инструктора по труду в средней общеобразовательной школе включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, не представляется возможным.