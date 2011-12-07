Информация в «личном кабинете» и реальная сумма пенсии могут отличаться

В управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что разница в указанных размерах пенсии возможна, если пенсионер продолжает работать. Ведь во время трудовой деятельности пенсия выплачивается без учета индексаций.Как только пенсионер прекратит работать, его пенсия увеличится на все прошедшие во время его работы индексы. При этом в «личном кабинете» работающие пенсионеры могут уже сейчас посмотреть, какой размер пенсии они будут получать после увольнения.Еще один важный нюанс: пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения (это время требуется на обработку отчетности от работодателя), но за эти три месяца пенсионер получит доплату.