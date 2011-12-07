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Как обжаловать решение бюро медико-социальной экспертизы?

Проходили с ребенком переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы своего района. Нас отправили на дообследование. Прошли. По результатам обследования инвалидность не установили. Я с этим решением не согласна. Сказали, что можем подать на обжалование в течение 10 дней в бюро МСЭ в г. Казани. Позвонила, мне ответили, что нужно писать заявление там, где проходили МСЭ. Как же правильно поступить? Алия
Уважаемая Алия, как пояснили специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, согласно «Правилам признания лица инвалидом», утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №95, в случае несогласия с решением бюро МСЭ вы имеете право в месячный срок обжаловать его в Главном бюро (г. Казань), а в случае несогласия с решением Главного бюро обжаловать решение в Федеральном бюро МСЭ (г. Москва). Обжаловать решение бюро нужно, написав письменное заявление, подаваемое в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Главное бюро. Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в трехдневный срок со дня получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в Главное бюро. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение. Кроме того, решение каждого из названных бюро может быть обжаловано в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
КВ
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