Почему нет доплаты на сына?

Специалисты управления Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, обладают правом на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Либо в указанной вами сумме пенсии уже предусмотрена иждивенческая надбавка, либо при обращении за назначением пенсии вами не были представлены документы о наличии иждивенцев. Сообщаем, что в случае их представления после установления пенсии перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.