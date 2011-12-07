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Почему нет доплаты на сына?

Я индивидуальный предприниматель, мне 61 год. Моему сыну 16 лет, а пенсию получаю только 8813,84 рубля. Получается, что на сына мне ничего не выплачивают? Владимир Сергеевич
Специалисты управления Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, обладают правом на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Либо в указанной вами сумме пенсии уже предусмотрена иждивенческая надбавка, либо при обращении за назначением пенсии вами не были представлены документы о наличии иждивенцев. Сообщаем, что в случае их представления после установления пенсии перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.
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