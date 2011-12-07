Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На сколько увеличится пенсия в 2021 году?

Планируется ли на будущий год увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров?

Несколько читателей «Казанских ведомостей» задали этот вопрос, позвонив на горячий телефон «Казанских ведомостей».

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани ответили, что с 1 января 2021 года запланирована индексация страховых пенсий на 6,3%.

Расходы на выплату страховых пенсий на 2021 год определяются с учетом установления стоимости пенсионного коэффициента с 1 января 2021 года в размере, равном 98 рублям 86 копейкам.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6044 рубля 48 копеек. 

КВ
Лента новостей