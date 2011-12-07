На сколько увеличится пенсия в 2021 году?

Несколько читателей «Казанских ведомостей» задали этот вопрос, позвонив на горячий телефон «Казанских ведомостей».

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани ответили, что с 1 января 2021 года запланирована индексация страховых пенсий на 6,3%.

Расходы на выплату страховых пенсий на 2021 год определяются с учетом установления стоимости пенсионного коэффициента с 1 января 2021 года в размере, равном 98 рублям 86 копейкам.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6044 рубля 48 копеек.