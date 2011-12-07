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У самозанятых право на выплату по уходу не теряется

Хотели оформить компенсационную выплату по уходу за престарелым отцом, но оказалось, что я, как пенсионерка, сделать это не могу. Раньше ухаживал сын, но теперь он оформился самозанятым, а других ухаживающих у нас нет. (Лариса)

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что «трудоспособное лицо» — это НЕ пенсионер. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения по безработице, установленного им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода. А вот в отношении сына напомним, если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы у него не теряется. 

КВ
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