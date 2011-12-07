У самозанятых право на выплату по уходу не теряется

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что «трудоспособное лицо» — это НЕ пенсионер. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения по безработице, установленного им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода. А вот в отношении сына напомним, если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы у него не теряется.