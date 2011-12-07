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Взнос по программе софинансирования пенсии надо сделать до 25 декабря

Мы участники программы софинансирования пенсии. Хотелось бы уточнить, до какого срока надо сделать взнос по этой программе. (Денис, Максим)

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года. Рекомендуется сделать это до 25 декабря 2020-го. Внесенные гражданами на личный счет суммы в размере от 2000 до 12000 рублей будут удвоены государством.

Напомним, участие в программе возможно в течение 10 лет с момента поступления первого денежного платежа. Это означает, что взносы граждан, которые впервые уплатили деньги по программе в 2011 году, будут удваиваться до 2021 года (при условии уплаты последнего платежа в 2020-м). Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. 

При самостоятельной уплате платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства, в банке либо сформировать с помощью электронного сервиса на сайте ПФР. 

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию по месту работы заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Контролировать формирование средств участники программы могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. В упомянутых сервисах отражается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, сумму государственного софинансирования и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписке из лицевого счета, которую можно запросить в личном кабинете на официальном сайте ПФР или получить, лично обратившись в МФЦ или управление ПФР. 

КВ
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