Взнос по программе софинансирования пенсии надо сделать до 25 декабря

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года. Рекомендуется сделать это до 25 декабря 2020-го. Внесенные гражданами на личный счет суммы в размере от 2000 до 12000 рублей будут удвоены государством.

Напомним, участие в программе возможно в течение 10 лет с момента поступления первого денежного платежа. Это означает, что взносы граждан, которые впервые уплатили деньги по программе в 2011 году, будут удваиваться до 2021 года (при условии уплаты последнего платежа в 2020-м). Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя.

При самостоятельной уплате платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства, в банке либо сформировать с помощью электронного сервиса на сайте ПФР.

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию по месту работы заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Контролировать формирование средств участники программы могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. В упомянутых сервисах отражается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, сумму государственного софинансирования и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписке из лицевого счета, которую можно запросить в личном кабинете на официальном сайте ПФР или получить, лично обратившись в МФЦ или управление ПФР.