Если в электронной трудовой нет сведений

Начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Р.Гильманова поясняет нашему читателю: он не увидел никаких сведений потому, что его работодатель еще не представлял в Пенсионный фонд сведения по трудовой деятельности Алексея.

С 1 января 2020 года для страхователей-работодателей введена новая обязательная форма отчетности СЗВ-ТД — сведения о трудовой деятельности, которую они представляют в ПФР не позднее следующего рабочего дня с даты издания приказа о приеме на работу или увольнения с нее, а также ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором имели место случаи перевода.

Если вы не устраивались на работу, не переводились с должности на должность и не увольнялись в течение 2020 года, то ваш работодатель представит сведения о вашей трудовой деятельности до 15.02.2021, которые затем отразятся на вашем индивидуальном лицевом счете.