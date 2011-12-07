Распорядиться маткапиталом стало проще

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, с этого года подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

Уже более 90 татарстанских семей воспользовались данной возможностью — подали заявление на распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий прямо в банке.

Глава Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин отметил, что это очень удобно: вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первоначального взноса, если владельцы сертификата решили распорядиться средствами материнского капитала на погашение уже имеющегося кредита или уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение или строительство жилья.

Кроме этого, с апреля текущего года у татарстанцев есть возможность получить материнский сертификат, также не приходя в Пенсионный фонд, то есть в проактивном режиме.

Стоит отметить, если владелец сертификата хочет посмотреть или распечатать его, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (ЕСИА).