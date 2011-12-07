Рассчитываем ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова ответила, что согласно положениям статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» исчисление размера накопительной пенсии производится с учетом количества месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, порядок определения которого закреплен частью 1 статьи 17 названного закона.

На основании части 1 статьи 17 до 1 января 2016 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, устанавливался продолжительностью 19 лет (228 месяцев). С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет по методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утверждаемой правительством Российской Федерации.

Для лиц, указанных в части 1 статьи 30 и части 1 статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (лица, досрочно вышедшие на пенсию), установлен особый порядок увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты при установлении накопительной пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Так, с 1 января 2019 года согласно положениям части 2 статьи 17 Закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ указанным застрахованным лицам накопительная пенсия определяется исходя из установленного в соответствии с частью 1 данной статьи ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, который ежегодно начиная с 1 января 2013 года увеличивается на год. При этом общее количество лет такого увеличения не может превышать количество лет, недостающих при наступлении права на назначение накопительной пенсии до достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Это означает, что независимо от даты назначения досрочной накопительной пенсии ожидаемый период выплаты будет увеличиваться на число полных лет, рассчитываемых от даты возникновения права на эту пенсию.

В соответствии с положениями части 1 статьи 8 Закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ размер накопительной пенсии с 1 августа каждого года подлежит корректировке исходя из суммы поступивших страховых взносов на накопительную пенсию, не учтенных при определении суммы средств пенсионных накоплений при назначении накопительной пенсии или предыдущей корректировке. При этом применяется количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии по состоянию на 31 июля года, в котором производится соответствующая корректировка (часть 2 статьи 8 Закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).

При осуществлении указанной корректировки ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, определенный в вышеуказанном порядке по состоянию на 31 июля года корректировки пенсии, сокращается на 12 месяцев за каждый полный год (12 месяцев), истекший со дня назначения накопительной пенсии, и не может составлять менее 168 месяцев (часть 4 статьи 7 Закона от 28.12.213 № 424-ФЗ).

Учитывая изложенное, в приведенном примере (женщине 25.03.1967 г. р. при последней корректировке с 01.08.2019 применяется ожидаемый период 264 месяца: установленный на 2019 год ожидаемый период выплаты 252 месяца увеличивается на 84 месяца (за 7 полных лет, истекших со дня возникновения права на накопительную пенсию до 31 июля 2019 года) и сокращается на 72 месяца (за 6 полных лет, истекших со дня назначения накопительной пенсии).