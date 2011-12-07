О личной электронной подписи

Руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева пояснила, что личную электронно-цифровую подпись могут изготовить в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Для обращения понадобятся: документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, ИНН, а также флеш-накопитель для ее записи. В личном кабинете на сайте ПФР данная функция не предусмотрена.

Дополнительно сообщаем, что большинство услуг Пенсионного фонда сегодня можно получить онлайн, без посещения территориального органа ПФР, на сайте www.pfrf.ru. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты.

Разъяснения по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ, а также индивидуальную консультацию по пенсионному обеспечению можно получить оперативно и не выходя из дома по телефону контакт-центра Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан 8-800-600-0-357.